Возлюбленная Джейсона Стэйтема пришла на вечеринку без штанов

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку модных журналов Vogue и GQ в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема посетила мероприятие, которое состоялось после премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Так, манекенщица предстала перед камерами в остроносых туфлях, капроновых колготках и черном кожаном боди, оформленном меховым верхом. Она позировала на красной дорожке без штанов, демонстрируя фотографам стройную фигуру.

Фото: Zak Hussein / SplashNews.com / Legion-Media

При этом стилисты дополнили внешний вид знаменитости украшениями, в частности сияющим колье с массивным камнем и небольшими серьгами. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж в нейтральных тонах.

В январе сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на модный показ бренда Elie Saab Haute Couture без бюстгальтера.