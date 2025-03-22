Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 22 марта 2025Россия

ВСУ в Судже оставили замаскированную под шоколадки взрывчатку

ТАСС: ВСУ в Судже оставили замаскированную под шоколадки взрывчатку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Судже замаскированную под шоколадки взрывчатку перед уходом из города. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Зафиксированы малые взрывные устройства, замаскированные под популярные шоколадные батончики», — сообщили собеседники агентства.

Источники ТАСС также рассказали о минировании ВСУ входов в частные дома, а также тел мирных жителей на территории города.

Ранее СК России получил новые доказательства преступлений ВСУ против гражданских в Курской области. Подчеркивается, что бойцы ВСУ стреляли в спину гражданским и сбрасывали боеприпасы на частные дома.

    Обсудить
    Последние новости

    Сигнал Путину и подарок для Трампа. О чем еще спецпосланник президента США Уиткофф рассказал по итогам поездок в Россию и Украину?

    «Азову» разрешили набирать 18-летних новобранцев

    Россиянам посоветовали выбирать долгосрочные вклады

    Россиянка Бурлинова попросила власти США исключить ее из списка ФБР

    ВСУ в Судже оставили замаскированную под шоколадки взрывчатку

    В Совфеде прокомментировали новые сведения об организаторах теракта в «Крокусе»

    Назван способ избавиться от жира в проблемных зонах

    Россия предупредила Японию о последствиях размещения американских ракет

    В МИД выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии

    Врач раскрыл последствия разового запоя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше