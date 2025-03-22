Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Судже замаскированную под шоколадки взрывчатку перед уходом из города. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
«Зафиксированы малые взрывные устройства, замаскированные под популярные шоколадные батончики», — сообщили собеседники агентства.
Источники ТАСС также рассказали о минировании ВСУ входов в частные дома, а также тел мирных жителей на территории города.
Ранее СК России получил новые доказательства преступлений ВСУ против гражданских в Курской области. Подчеркивается, что бойцы ВСУ стреляли в спину гражданским и сбрасывали боеприпасы на частные дома.