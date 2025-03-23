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13:39, 23 марта 2025Мир

Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников не грустить

Мэр Стамбула Имамоглу призвал сторонников не унывать и не терять надежды
Алина Черненко

Фото: Nazim Serhat Firat / Globallookpress.com

Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к сторонникам. Его заявление опубликовано в соцсети X.

Он призвал своих соратников не грустить, не унывать и не терять надежды. «Мы своими руками искореним это черное пятно на нашей демократии. Недалек тот день, когда люди, управляющие этим процессом, будут держать ответ перед Всевышним как в этом мире, так и в будущей жизни», — написал Имамоглу, добавив, что он «стоит гордо и никогда не склонится».

Мэра Стамбула арестовали в воскресенье, 23 марта. Ранее его задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам Имамоглу отверг обвинения в связях с террористическими организациями.

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