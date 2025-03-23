Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников не грустить

Мэр Стамбула Имамоглу призвал сторонников не унывать и не терять надежды

Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к сторонникам. Его заявление опубликовано в соцсети X.

Он призвал своих соратников не грустить, не унывать и не терять надежды. «Мы своими руками искореним это черное пятно на нашей демократии. Недалек тот день, когда люди, управляющие этим процессом, будут держать ответ перед Всевышним как в этом мире, так и в будущей жизни», — написал Имамоглу, добавив, что он «стоит гордо и никогда не склонится».

Мэра Стамбула арестовали в воскресенье, 23 марта. Ранее его задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам Имамоглу отверг обвинения в связях с террористическими организациями.

