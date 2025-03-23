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10:16, 23 марта 2025Мир

Мэра Стамбула арестовали

Мэр Стамбула Имамоглу арестован
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nazim Serhat Firat / Globallookpress.com

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого называют главным политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, арестован. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Советник Имамоглу Мурат Онгун также был арестован.

Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. В рамках расследования были выданы ордера на задержание ста человек, в том числе советника главы города по связям с прессой Мурата Онгуна. Сам Имамоглу в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия — он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.

Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста в городах Турции. Более 300 человек были задержаны после акций в поддержку Имамоглу в субботу, 22 марта. Одного полицейского облили кислотой. До этого над пришедшими в парк Сарачхане для поддержки стамбульского мэра распылили газ. Многие присутствующие стояли в медицинских масках, балаклавах, а также шарфах.

Эрдоган осудил действия протестующих, назвав их незаконными и недемократичными. «Бросая вызов демократии и национальной воле и прибегая к незаконным и недемократическим средствам, мы ничего не добьемся в этой стране», — высказался он.

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