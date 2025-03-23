Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:37, 23 марта 2025Мир

Более 300 участников митингов задержали в субботу в Турции

В Турции 323 человека задержали после протестов в поддержку Имамоглу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zakariya Yahya / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Турции более 300 человек были задержаны после акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамогл в субботу, 22 марта. Одного полицейского облили кислотой, информирует главное управление безопасности страны в соцсети Х.

«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что над пришедшими в парк Сарачхане для поддержки задержанного стамбульского мэра Экрема Имамоглу, распылили газ. Многие присутствующие стояли в медицинских масках, балаклавах, а также шарфах.

Также днем ранее стало известно, что сотрудники полиции доставили задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, там он дал показания перед прокурором. До этого политик, считавшийся главным политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг обвинения в связях с курдскими террористами.

    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе прозвучали взрывы

    При атаке ВСУ на российский регион погиб человек

    В Диснейлэнде вспыхнул пожар

    Работники американского СМИ подали в суд на администрацию Трампа

    Экономист назвала подешевеющие после падения доллара товары

    Американский экономист рассказал об улучшении отношений России и США

    Синоптик допустил установление рекорда по температуре в 2025 году

    Стало известно о планах Британии депортировать беженцев на Балканы

    В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских пленных

    США депортировали более 20 венесуэльских мигранта на базу Гуантанамо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше