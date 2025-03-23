Более 300 участников митингов задержали в субботу в Турции

В Турции 323 человека задержали после протестов в поддержку Имамоглу

В Турции более 300 человек были задержаны после акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамогл в субботу, 22 марта. Одного полицейского облили кислотой, информирует главное управление безопасности страны в соцсети Х.

«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что над пришедшими в парк Сарачхане для поддержки задержанного стамбульского мэра Экрема Имамоглу, распылили газ. Многие присутствующие стояли в медицинских масках, балаклавах, а также шарфах.

Также днем ранее стало известно, что сотрудники полиции доставили задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, там он дал показания перед прокурором. До этого политик, считавшийся главным политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг обвинения в связях с курдскими террористами.