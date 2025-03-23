Бастрыкин вмешался в ситуацию с удалением матки у россиянки после родов

Бастрыкин потребовал доклад после удаления матки у роженицы в ХМАО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о возможной халатности медицинских работников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО), сообщает СК.

Дело касается россиянки из Ханты-Мансийска Елены, которая утверждает, что действия медиков привели к удалению ее матки после родов. 16 декабря прошлого года у Елены отошли воды, ее сразу направили в родильное отделение без дополнительных обследований, хотя, по словам женщины, у нее имелись такие диагнозы, как узкий таз, крупный плод и врожденное отсутствие почки.

«Как рассказала Елена, ей заявили: "Здоровая баба — родишь сама"», — пишет издание «Инфо24».

Малыш не пострадал и родился здоровым, но после родов у Елены открылось сильное кровотечение, из-за которого ей проводили ручную чистку матки и в итоге полностью удалили ее. Женщина потеряла около трех литров крови и больше не сможет забеременеть. Елена и ее супруг полагают, что персонал пренебрег медицинскими показаниями к кесареву сечению и грубо обращался с роженицей.

В местном департаменте здравоохранения паре ответили, что медики действовали согласно инструкциям.