В Белоруссии заявили о падающих практически каждую неделю дронах

МВД Белоруссии заявило, что дроны падают в стране практически каждую неделю

Дроны «практически каждую неделю» залетают в приграничные районы Белоруссии, сообщил заместитель главы МВД и командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе внутренних войск.

Заместитель министра оценил работу подразделений специального назначения по разминированию. Он отметил, что эксперты стараются делать это максимально безопасно, чтобы «не был разрушен ни один дом».

Как указал Карпенков, беспилотники падают на дорогу на расстоянии 50-60 метров от жилых домов и «не детонируют». «Это происходит практически каждую неделю», — подчеркнул он.

Ранее жители белорусского Гомеля сообщили об атаке беспилотников.