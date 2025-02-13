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01:29, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Белоруссии заявили об атаке беспилотников в находящемся рядом российской границей городе

Жители белорусского Гомеля сообщили об атаке беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Жители белорусского Гомеля сообщают об атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, о взрывах в небе и работе ПВО по дронам сообщили местные жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов. Официальной информации о том, чьи это дроны, пока не поступало.

Ранее в Молдавии обнаружили дрон у границы с Украиной. Сообщается, что дрон был обнаружен в поле Тараклийского района (региона) республики днем, 12 февраля. Территория вокруг была оцеплена. Полиция не уточнила, кому принадлежит этот дрон.

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