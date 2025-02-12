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15:23, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Молдавии нашли дрон у границы с Украиной

В Молдавии обнаружили дрон у границы с Украиной
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Пограничник МВД Молдавии

Пограничник МВД Молдавии. Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии обнаружили дрон у границы с Украиной. Об этом сообщает местная полиция в своем Telegram.

Сообщается, что дрон был обнаружен в поле Тараклийского района (региона) республики днем, 12 февраля. Территория вокруг оцеплена. Полиция не называет, кому принадлежит этот дрон.

Сообщается, что к месту приехали взрывотехники и проверили беспилотник. О наличии взрывчатых веществ также не сообщается.

Последний раз об обнаружении дрона в Молдавии сообщалось в ноябре прошлого года. Тогда его нашли в пригороде столицы республики — Кишиневе у торговых центров.

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