В Молдавии нашли дрон у границы с Украиной

В Молдавии обнаружили дрон у границы с Украиной

В Молдавии обнаружили дрон у границы с Украиной. Об этом сообщает местная полиция в своем Telegram.

Сообщается, что дрон был обнаружен в поле Тараклийского района (региона) республики днем, 12 февраля. Территория вокруг оцеплена. Полиция не называет, кому принадлежит этот дрон.

Сообщается, что к месту приехали взрывотехники и проверили беспилотник. О наличии взрывчатых веществ также не сообщается.

Последний раз об обнаружении дрона в Молдавии сообщалось в ноябре прошлого года. Тогда его нашли в пригороде столицы республики — Кишиневе у торговых центров.