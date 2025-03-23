Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой возросло

Число пострадавших в ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой выросло до десяти

Число пострадавших в аварии с участием четырех автомобилей в Тульской области достигло десяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате массового ДТП один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших — пятеро детей.

В публикации подчеркивается, что «на данный момент всем оказывается медицинская помощь».

Об аварии стало известно вечером 22 марта.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.