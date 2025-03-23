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05:31, 23 марта 2025Россия

Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой возросло

Число пострадавших в ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой выросло до десяти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Число пострадавших в аварии с участием четырех автомобилей в Тульской области достигло десяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате массового ДТП один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших — пятеро детей.

В публикации подчеркивается, что «на данный момент всем оказывается медицинская помощь».

Об аварии стало известно вечером 22 марта.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.

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