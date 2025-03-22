В российском регионе в смертельном ДТП столкнулись четыре автомобиля

МЧС: В Туле в ДТП столкнулись четыре автомобиля, погиб один человек

В Туле в результате ДТП с участием четырех автомобилей погиб человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Еще девять человек пострадали. «Всего в аварии пострадали девять человек, из них дети 3, 6, 12 и 13 лет. Женщина погибла», — сообщили в министерстве. Авария произошла на 199-м километре трассы М-2.

Ранее стало известно, что на внешней стороне 67-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) в Москве столкнулись несколько машин. Столичный дептранс заявил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.