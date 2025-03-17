На МКАД произошло крупное ДТП

На внешней стороне 67-го километра МКАД произошло крупное ДТП

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 67-го километра Московской кольцевой автодороге (МКАД) в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на полтора километра. По информации Дептранса, на месте работают оперативные службы города — подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Ранее на 41-м километре МКАД загорелся китайский внедорожник Lixiang.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.