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07:43, 17 марта 2025Россия

На МКАД произошло крупное ДТП

На внешней стороне 67-го километра МКАД произошло крупное ДТП
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 67-го километра Московской кольцевой автодороге (МКАД) в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на полтора километра. По информации Дептранса, на месте работают оперативные службы города — подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Ранее на 41-м километре МКАД загорелся китайский внедорожник Lixiang.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.

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