Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:10, 23 марта 2025Силовые структуры

Бывшего главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

Бывшего главу УСБ ГУМВД по Петербургу Васильева объявили в розыск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр СК РФ.

Как отметили в ведомстве, против него расследуется уголовное дело по статье 290 (получение взятки) УК РФ. «Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что что в интернете говорится о противоправной деятельности экс-начальника. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории России для осуществления трудовой деятельности. В настоящее время Васильев скрывается от полиции.

Ранее МВД объявило в федеральный розыск бывшего главного врача больницы №20 Санкт-Петербурга Татьяну Суровцеву.

    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови» из-за граффити в Судже

    Блогер Апачев объяснился за скандальные граффити в Судже

    Офис Зеленского исключил встречи с российской делегацией в Эр-Рияде

    В российском городе продавщица избила директора магазина в отместку за увольнение

    Из-за конфликта на Украине чешские военные массово увольняются из армии

    Стало известно об угрозе госпереворота на Украине

    Пушилин заявил о продвижении России по всему фронту в Донбассе

    Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияд

    Определились пары плей-офф КХЛ

    В Британии поприветствовали уход за могилами своих похороненных в России военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше