Бывшего главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

Бывшего главу УСБ ГУМВД по Петербургу Васильева объявили в розыск

Бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр СК РФ.

Как отметили в ведомстве, против него расследуется уголовное дело по статье 290 (получение взятки) УК РФ. «Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что что в интернете говорится о противоправной деятельности экс-начальника. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории России для осуществления трудовой деятельности. В настоящее время Васильев скрывается от полиции.

Ранее МВД объявило в федеральный розыск бывшего главного врача больницы №20 Санкт-Петербурга Татьяну Суровцеву.