Израиль признал 13 новых поселений на Западном берегу Иордана

Смотрич: Израиль утвердил признание 13 еврейских поселений самостоятельными

В кабинете министров Израиля официально признали 13 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявили в офисе израильского премьера, передает ТАСС.

«Кабинет министров утвердил признание 13 новых населенных пунктов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. «Ленты.ру»)», — сообщается в заявлении.

Так, согласно последним данным, за первые месяцы текущего года Тель-Авив одобрил больше планов строительства новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу, чем за весь прошлый год. С 1 января по 19 марта 2025 года одобрили строительство 10 503 единиц жилья по сравнению с 9971 единицей жилья, которые разрешили для постройки в 2024 году.

Ранее стало известно, что Израиль рассматривает планы наземной оккупации сектора Газа на месяцы. Так, новая стратегия военного руководства еврейского государства включает в себя установку прямого контроля над поставками гумпомощи.