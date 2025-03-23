Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 23 марта 2025Мир

Израиль признал 13 новых поселений на Западном берегу Иордана

Смотрич: Израиль утвердил признание 13 еврейских поселений самостоятельными
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

В кабинете министров Израиля официально признали 13 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявили в офисе израильского премьера, передает ТАСС.

«Кабинет министров утвердил признание 13 новых населенных пунктов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. «Ленты.ру»)», — сообщается в заявлении.

Так, согласно последним данным, за первые месяцы текущего года Тель-Авив одобрил больше планов строительства новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу, чем за весь прошлый год. С 1 января по 19 марта 2025 года одобрили строительство 10 503 единиц жилья по сравнению с 9971 единицей жилья, которые разрешили для постройки в 2024 году.

Ранее стало известно, что Израиль рассматривает планы наземной оккупации сектора Газа на месяцы. Так, новая стратегия военного руководства еврейского государства включает в себя установку прямого контроля над поставками гумпомощи.

    Обсудить
    Последние новости

    На Западе оценили тактику Путина на переговорах по Украине

    Израиль признал 13 новых поселений на Западном берегу Иордана

    В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

    Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови» из-за матерных граффити в Судже

    Российские военные скрытно зашли в тыл ВСУ на донецком направлении и взяли пленных

    Запад уличили в лицемерии после слов президента Чехии об Украине

    Советник Трампа раскрыл темы переговоров США и России в Саудовской Аравии

    Россиянка сгорела дома из-за электроматраса

    Ferrari выступила с заявлением после дисквалификации пилотов по итогам Гран-при Китая

    16-летние девушки отправились кататься на доске и провели 16 часов в открытом море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше