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16:48, 23 марта 2025Мир

Стало известно о планах Израиля оккупировать сектор Газа

WP: Израиль рассматривает планы наземной оккупации сектора Газа на месяцы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shir Torem / Reuters

Военное руководство Израиля рассматривают планы оккупации сектора Газа на несколько месяцев и более. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников Израиля, а также на собеседников, знакомых с ходом ситуации.

«Израильские политические и военные лидеры рассматривают планы новой наземной кампании, которые могли бы включать военную оккупацию сектора Газа на месяцы или более», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что новая стратегия Израиля подразумевает установку прямого военного контроля над поставками гуманитарной помощи, а также устранение большего числа руководителей гражданской администрации из палестинского движения ХАМАС. Кроме того, подразумевается эвакуация детей, женщин и некомбатантов из жилых районов в специальные гуманитарные зоны.

Официальные лица Израиля при этом заявили, что ждут результатов переговоров с ХАМАС. По их заявлению, решение о том, стоит ли идти на эскалацию, пока не принято.

Ранее Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. План Израиля предполагает, что на первом этапе палестинское движение освободит 11 заложников и передаст тела 16 погибших, далее последует перемирие сроком в 40 дней.

ЖЗЛ
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