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15:53, 23 марта 2025Мир

На Западе высказались о невозможности наступления мира при Зеленском

Профессор Дизен: Вашингтон осознал невозможность наступления мира при Зеленском
Ольга Коровина

Фото: Alina Smutko / Globallookpress.com

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Вашингтон осознал невозможность наступления мира на Украине, пока у власти находится Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Вероятно, Вашингтон пришел к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти», — отметил Дизен.

Ранее также Дизен обвинил Запад в лицемерии после признания президента Чехии Петра Павела в том, что Украина не имела шансов на победу в конфликте с Россией еще до начала знаменитого «контрнаступления» в 2023 году. «Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать войну», — заметил эксперт.

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