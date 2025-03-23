Профессор Дизен: Слова главы Чехии Павела об Украине показали лицемерие Запада

Признание президента Чехии Петра Павела о том, что Украина не имела шансов на победу в конфликте с Россией еще до начала знаменитого «контрнаступления» в 2023 году, лишь доказали лицемерие Запада. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать войну», — заметил эксперт. По его словам, западные страны не волновались о тысячах невинных людей — раз за разом они выдавали свое притворство за абсолютную поддержку Киева.

Накануне президент Чехии Петр Павел признался, что Украина и в 2023 году не имела шансов на победу в противостоянии с Россией.

Он заявил, что соотношение сил между Киевом и Москвой уничтожило все предпосылки украинской армии для успеха на поле боя.