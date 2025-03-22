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23:25, 22 марта 2025Мир

Президент Чехии оценил шансы Украины на победу в конфликте

Президент Чехии Павел: Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Украина не имела шансов на победу в конфликте уже в 2023 году из-за преимущества России. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что перед началом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году было понятно, что Киев не имеет предпосылок для успеха.

«Для успешного наступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил минимум 3 к 1, а лучше 5 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было совершенно очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории, а сейчас мы имеем то, что имеем», — подчеркнул Павел.

Президент Чехии призвал Украину принять потерю части территорий.

В пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут «прямо сейчас». Он отметил, что на некоторых участках фронта «уже достигнуто» прекращение огня.

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