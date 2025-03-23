Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:21, 23 марта 2025Бывший СССР

Одесское подполье пригрозило французским военным

Подполье Stop Grave пообещало выявлять места дислокации военных из Франции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Пророссийское одесское подполье из движения Stop Grave пригрозило военным одной из европейских стран. Как сообщает РИА Новости, представители движения пообещали выявлять места дислокации французских солдат в случае их отправки в черноморский город.

«Даже если [французские власти] направят в Одессу [миротворцев и инструкторов], мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области. Поэтому наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе», — заявил представитель Stop Grave.

Он также оценил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о готовности нескольких европейских государств отправить по несколько тысяч военных от каждой страны в ключевые районы Украины. По словам представителя подполья, эти заявления направлены на срыв мирных переговоров.

«Макрон сначала говорил про 30 тысяч человек, сейчас говорит про 10 [тысяч], пусть для начала насобирает хоть сколько-то», — заключил член подполья.

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине. По его словам, если Киев попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.

    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    Россиянин побывал в Европе и описал жизнь местных фразой «как-то невесело»

    Одесское подполье пригрозило французским военным

    Британия призвала Европу готовить план сдерживания России

    Мэра Стамбула арестовали

    На Западе посмеялись над «сигналом» для России от принца Уильяма

    В подполье рассказали об ударе по спецназу ВСУ в Киевской области

    МИД высказался о пожизненном приговоре россиянину Тордену в Финляндии

    Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

    В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше