Одесское подполье пригрозило французским военным

Подполье Stop Grave пообещало выявлять места дислокации военных из Франции

Пророссийское одесское подполье из движения Stop Grave пригрозило военным одной из европейских стран. Как сообщает РИА Новости, представители движения пообещали выявлять места дислокации французских солдат в случае их отправки в черноморский город.

«Даже если [французские власти] направят в Одессу [миротворцев и инструкторов], мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области. Поэтому наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе», — заявил представитель Stop Grave.

Он также оценил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о готовности нескольких европейских государств отправить по несколько тысяч военных от каждой страны в ключевые районы Украины. По словам представителя подполья, эти заявления направлены на срыв мирных переговоров.

«Макрон сначала говорил про 30 тысяч человек, сейчас говорит про 10 [тысяч], пусть для начала насобирает хоть сколько-то», — заключил член подполья.

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине. По его словам, если Киев попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.