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13:22, 23 марта 2025Интернет и СМИ

Раскрыты истинные планы Китая в отношении России

Журналист Латышев: Китай не заинтересован в окончании конфликта на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Китай не заинтересован в окончании конфликта на Украине. Такое мнение в материале для «Царьграда» высказал журналист Сергей Латышев, раскрывший также истинные планы Пекина в отношении России.

«А так ли Пекин желает завершения украинской войны? Ведь пока на Украине продолжаются военные действия, у Китая есть время подготовиться получше к тайваньской операции. А она, по мнению эксперта, может начаться уже в ближайшие несколько лет», — констатировал автор.

Он добавил при этом, что ни Китай, ни Соединенные Штаты «не будут сильно обижать» Москву, потому что именно Россия, по словам Латышева, является той гирей на весах, которая определит победителя в глобальном противостоянии между Пекином и Вашингтоном. По его мнению, Кремлю в этой ситуации необходимо обзавестись дружественными связями со всеми, кто этого желает. При этом России нужно развивать собственную независимость, сотрудничая с теми, кто предлагает для этого лучшие условия.

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Китай обсуждает со странами Европейского союза отправку миротворцев на Украину. Источник подчеркнул, что китайские дипломаты прощупывали этот вопрос в Брюсселе.

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