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13:57, 23 марта 2025Россия

Россиянин в одиночку уничтожил два блиндажа в зоне СВО

Минобороны: Штурмовик в одиночку уничтожил два блиндажа севернее Работино
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российский штурмовик с позывным Препод в одиночку уничтожил два блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Военнослужащий вызвался на это задание добровольцем, после того как воздушная разведка обнаружила два блиндажа с пехотой противника в Запорожской области. Тогда российские подразделения нанесли по позициям удары артиллерией и беспилотниками, чтобы загнать противника в укрытия.

«Рано утром Препод, взяв две противотанковые мины, антитепловизионную накидку, в средствах бронезащиты выдвинулся на задание. Операторы БПЛА сопровождали его и указывали направление движения. Пройдя до опорного пункта ВСУ, он незаметно для украинских боевиков подобрался к блиндажу и закинул туда первую противотанковую мину», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что так же военнослужащий уничтожил второй блиндаж ВСУ, после чего вернулся в свое подразделение. Штурмовики впоследствии смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ и зачистить его.

Ранее старший стрелок Олег Жильцов из добровольческого отряда «БАРС-16» в одиночку уничтожил три беспилотника ВСУ. Противник пытался уничтожить группу связистов, которые устраняли повреждения, минометным ударом и дронами-камикадзе. Когда Жильцов заметил появление дронов, он дал связистам команду укрыться в лесопосадке, а сам приступил к уничтожению беспилотников.

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