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13:09, 23 марта 2025Экономика

Ситуацию с интернетом в ЖК от ПИК описали фразой «тупо не могу попасть домой»

Жильцы домов ПИК не могут попасть домой из-за проблем с интернетом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Жильцы ЖК от застройщика ГК ПИК третьи сутки жалуются на перебои в работе домашнего интернета, пишет SHOT.

Один из тысяч жильцов, к примеру, жалуется на недоступность сервиса, обслуживающего домофон. «Тупо не могу попасть домой по 10–15 минут из-за этого "умного" домофона! Приложение постоянно "отваливается", позвонить в квартиру нельзя, код для открытия не работает. Я заколебался, как бомжик, у подъезда стоять», — пишет мужчина.

На фоне происходящего, как отмечает SHOT, жильцы домов от ГК ПИК массово пишут обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), требуя проверить правомочность действий застройщика, который фактически не допускает сторонних провайдеров в свои жилкомплексы. Эксклюзивное право на предоставление услуг домашнего интернета имеет провайдер Lovit; другие варианты — провайдеры, работающие также на инфраструктуре Lovit, то есть фактически у жильцов нет альтернативы. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призвал прокуратуру обратить внимание на эту ситуацию и назвал недопустимой монополию интернет-провайдеров в жилых домах.

Роскомнадзор 22 марта заявил о массированной DDoS-атаке на ресурсы Lovit и сообщил, что специалисты его структур помогают в отражении кибератаки. Lovit в сообщении от 23 марта проинформировал, что «большинство сервисов работает в штатном режиме», при этом «частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам».

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