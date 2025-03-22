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14:21, 22 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали прокуратуру обратить внимание на проблемы с интернетом в домах ПИК

Депутат Боярский призвал обратить внимание на проблемы с интернетом в домах ПИК
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский призвал прокуратуру обратить внимание на проблемы с интернетом в жилищных комплексах (ЖК) от застройщика ПИК. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал данные о сбоях в работе интернет-провайдера Lovit.

«В прошлом году мы приняли федеральный закон. Он очень подробно и довольно резонансно обсуждался еще бывшим председателем нашего профильного комитета Александром Евсеевичем Хинштейном. Совместно с Минцифры мы добивались того, чтобы устранить монополию интернет-провайдеров в жилых домах. Сейчас закон обязывает допускать в жилые дома всех желающих субъектов экономической деятельности, которые готовы предоставить жителям выбор на основе конкурентной среды в части предоставления этих услуг», — сообщил Боярский.

Очень жаль, что заложниками этой политики являются люди, которые в итоге остаются без интернета, который на сегодняшний день является очень значимой частью жизни. Конечно, это недопустимо. Я думаю, что и прокуратуре стоит обратить внимание на этот факт

Сергей Боярскийпредседатель комитета Госдумы по информационной политике

Как «Ленте.ру» объяснили жильцы одного из ЖК от застройщика ПИК, в доме работает либо провайдер Lovit, либо компании, использующие его инфраструктуру. Таким образом, сторонние участники рынка не заходят в ЖК, и жильцы остаются без альтернативы.

Ранее миллионы россиян, проживающих в ЖК от застройщика ПИК,пожаловались на сбои в работе интернет-провайдера Lovit. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, проблемы начались около 21:00 по московскому времени в четверг, 20 марта.

В самой компании причиной сбоев назвали DDoS-атаку, которая произошла 21 марта в 12:00. В Lovit заверили, что специалисты работают над восстановлением всех систем, а всем абонентам сделают перерасчет стоимости оплаты услуг.

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