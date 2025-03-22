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12:08, 22 марта 2025Интернет и СМИ

Миллионы жителей ЖК от ПИК остались без интернета

Провайдер Lovit назвал причиной сбоев в работе DDoS-атаку
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Миллионы россиян, проживающих в жилищных комплексах (ЖК) от застройщика ПИК, жалуются на сбои в работе интернет-провайдера Lovit. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, проблемы начались около 21:00 по московскому времени в четверг, 20 марта. К полудню субботы количество жалоб достигло 1,5 тысячи.

В самой компании причиной сбоев назвали DDoS-атаку, которая произошла 21 марта в 12:00. «Были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов», — говорится в заявлении провайдера.

В Lovit заверили, что специалисты работают над восстановлением всех систем, а всем абонентам перерасчитают стоимость оплаты услуг.

Ранее в России запустили продукт для создания частных и гибридных облаков в IT-ландшафте. Его представил провайдер облачных и AI-технологий Cloud.ru.

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