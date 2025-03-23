Советник Милея назвал жителей Аргентины единственной проблемой страны

Советник Милея Рейдель назвал аргентинцев единственной проблемой страны

Глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель назвал население государства «единственной проблемой» Аргентины. Такое заявление он сделал на бизнес-форуме IEFA LATAM в Буэнос-Айресе, пишет РИА Новости.

Так, во время выступления политик заявил, что Аргентина хочет стать «хабом для искусственного интеллекта». Потом Рейдель перечислил положительные аспекты страны, похвалив ее ландшафт, климат и отсутствие крупных военных конфликтов.

«У нас большие участки земли с доступом к энергии и воде, холодный климат, что является вишенкой на торте для охлаждения систем искусственного интеллекта. И более того, мы находимся в зоне без вооруженных конфликтов, без цунами», — отметил советник президента Хавьера Милея. По его словам, очевидным является то «что эта территория населена аргентинцами, и это единственная проблема».

Позже Рейдель сделал публикацию в соцсети X, в которой он попросил прощения у аргентинцев за недоразумение, вызванное его заявлением про проблему страны.

Ранее глава Аргентины Хавьер Милей опубликовал обложку серии комиксов «Absolute Superman», на которой супергерой похож на аргентинского лидера. СМИ написали, что скандальный политик сравнил себя с Суперменом после того, как один из пользователей упомянутой соцсетей заметил, что создатели комикса вдохновились образом Милея, когда рисовали эту обложку.