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01:27, 23 марта 2025Мир

Стало известно о наличии осведомителя ЦРУ в одной немецкой партии

ЦРУ имело своего осведомителя в руководстве ультраправой НПД
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jason Reed / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) имело своего осведомителя в руководстве ультраправой Национал-демократической партии Германии (НПД), существовавшей с 1964 года. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на сайте национального архива США.

В частности, ЦРУ интересовало возможное финансирование НПД со стороны Советского союза и ГДР. Также управление отмечало, что «НПД представляет интерес не только как политическая сила».

В одном из документов подчеркивается, что наличие значительного зарубежного финансирования доказать не удалось.

18 марта по решению американского лидера Дональда Трампа Национальный архив опубликовал засекреченные документы по делу о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди. Опубликованные файлы, на которые обратил внимание корреспондент «Ленты.ру», проливают свет на участие КГБ СССР и советских дипломатов в событиях вокруг убийства Кеннеди и на то, почему американские спецслужбы боялись возникновения теорий заговора, связанных с покушением.

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