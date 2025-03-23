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03:12, 23 марта 2025Мир

Стало известно о планах Британии депортировать беженцев на Балканы

Times: Британия рассматривает возможность депортировать беженцев на Балканы

Фото: Simon Frederick / Unsplash

Великобритания рассматривает возможность депортации ищущих убежища мигрантов в балканские страны. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что британские власти разрабатывают предложения по открытию «центров возвращения» за рубежом, куда будут отправляться беженцы после того, как им было отказано в предоставлении убежища и они потратили все возможности для апелляции.

Министры планируют обратиться к балканским странам, включая Албанию, Сербию, Боснию и Северную Македонию. В случае осуществлении схемы Британия заплатит принимающей стороне за каждого беженца.

Ранее издание The Guardian сообщало, что украинские беженцы в Великобритании могут потерять жилье и работу из-за длительного процесса выдачи виз. Согласно новым правилам, продлевать визу можно не ранее чем за месяц до истечения срока ее действия.

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