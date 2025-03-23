В Астраханской области рассказали о последствиях атаки 20 БПЛА

При атаке БПЛА на Астраханскую область было повреждено жилое строение

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Астраханскую область были повреждены жилое строение и автомобиль. О последствиях падения обломков украинских беспилотников рассказал глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Чиновник сослался на данные Минобороны, согласно которым в Астраханской области было нейтрализовано 20 дронов. Он подчеркнул, что службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) сработали штатно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 марта в семи российских регионах было сбило 59 БПЛА. 20 из них поразили в Астраханской области.