Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 23 марта 2025Россия

В Астраханской области рассказали о последствиях атаки 20 БПЛА

При атаке БПЛА на Астраханскую область было повреждено жилое строение
Алина Черненко
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Астраханскую область были повреждены жилое строение и автомобиль. О последствиях падения обломков украинских беспилотников рассказал глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Чиновник сослался на данные Минобороны, согласно которым в Астраханской области было нейтрализовано 20 дронов. Он подчеркнул, что службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) сработали штатно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 марта в семи российских регионах было сбило 59 БПЛА. 20 из них поразили в Астраханской области.

    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предупредили об «обществе автоматов Калашникова» на Украине

    Названа дата похорон народной артистки Голубкиной

    В метро Петербурга устроили стрельбу

    В Астраханской области рассказали о последствиях атаки 20 БПЛА

    На Западе узнали предполагаемую дату заключения соглашения по Украине

    Боевиков РДК на квадроциклах уничтожили у Белгородской области

    Определился победитель Гран-при Китая «Формулы-1»

    Россиянин не спасся при взрыве мины в Курской области

    На Украине атаковали тренировочную базу ВСУ

    В российском регионе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше