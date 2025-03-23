В части Ростовской области после падения беспилотников ввели режим ЧС

Ростовский губернатор Слюсарь: На территории падения дронов ВСУ ввели режим ЧС

В Ростовской области на территории падения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что режим ЧС действует в Ростове-на-Дону, в Сальском, Тарасовском и Морозовском районов. Его отменят, когда устранят все последствия украинских атак.

В Ростове-на-Дону, по его словам, повреждены 31 окна в 16 квартирах. В доме, где разрушена стена, угрозы обрушения нет. Власти окажут материальную помощь тем, чье жилье оказалось повреждено, выплаты также получат два человека, которые получили ранения.

«В Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине "Изумруд", в художественном музее и одной из квартир дома по ул. Ленина, 10. До замены окон тепловой контур закрыт. На месте падения беспилотника на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка», — написал Слюсарь.

Никто, по его словам, не пострадал. В Тарасовском районе оказались выбиты стекла в двух домах. В Морозовском районе беспилотник упал в районе трассы — в сгоревшем авто не выжил москвич, который возвращался в столицу через Ростовскую область из Краснодарского края.

23 марта Слюсарь сообщал, что силы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были подавлены в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах.