В российском регионе нашли неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

ТАСС: Неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА нашли в Ахтубинске

Неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нашли в частном секторе в одном из районов Ахтубинска в Астраханской области. Об этом сообщил ТАСС врио главы города Александр Сиваков.

Чиновник добавил, что в связи с этим около 40 жителей российского региона были эвакуированы в безопасное место. Кроме того, в Ахтубинске временно отключили электро- и газоснабжение.

Сиваков также уточнил, что из-за атаки беспилотников в городе оказался серьезно поврежден частный дом. «С людьми все нормально, они не пострадали. Им помогут в восстановлении дома», — пообещал он.

В ночь на 23 марта система противовоздушной обороны сбила 59 БПЛА в семи российских регионах. 20 беспилотников поразили в Астраханской области.