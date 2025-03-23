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11:36, 23 марта 2025Россия

В российском регионе нашли неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

ТАСС: Неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА нашли в Ахтубинске
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нашли в частном секторе в одном из районов Ахтубинска в Астраханской области. Об этом сообщил ТАСС врио главы города Александр Сиваков.

Чиновник добавил, что в связи с этим около 40 жителей российского региона были эвакуированы в безопасное место. Кроме того, в Ахтубинске временно отключили электро- и газоснабжение.

Сиваков также уточнил, что из-за атаки беспилотников в городе оказался серьезно поврежден частный дом. «С людьми все нормально, они не пострадали. Им помогут в восстановлении дома», — пообещал он.

В ночь на 23 марта система противовоздушной обороны сбила 59 БПЛА в семи российских регионах. 20 беспилотников поразили в Астраханской области.

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