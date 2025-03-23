В Запорожье жертвой атаки ВСУ стала фельдшер скорой

Минздрав: В Запорожской области жертвой атаки ВСУ стала фельдшер скорой

В Запорожской области фельдшер скорой помощи стала жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Минздрав России в Telegram-канале.

«В момент атаки бригада скорой ехала по вызову к пациенту. Машины скорой регулярно подвергаются атакам киевского режима. Уверены, что все ответственные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что жертвой атаки стала женщина 1971 года рождения. Беспилотник атаковал ее в Пологовском районе.

9 марта сообщалось, что при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области пострадали четыре человека. Среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи.