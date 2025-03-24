Адвокат Падалко: Актер Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

Актер Михаил Ефремов 9 апреля освободится из белгородской колонии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Юрий Падалко.

На свободе артист должен раз в месяц отмечаться в инспекции ФСИН. Ему запрещено менять место жительства и водить автомобиль.

Ефремов поблагодарил судью за удовлетворение его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об УДО.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.