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16:44, 24 марта 2025Силовые структуры

Адвокат назвал новую дату выхода актера Ефремова из колонии

Адвокат Падалко: Актер Ефремов выйдет из колонии 9 апреля
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Актер Михаил Ефремов 9 апреля освободится из белгородской колонии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Юрий Падалко.

На свободе артист должен раз в месяц отмечаться в инспекции ФСИН. Ему запрещено менять место жительства и водить автомобиль.

Ефремов поблагодарил судью за удовлетворение его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об УДО.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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