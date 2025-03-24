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14:00, 24 марта 2025Силовые структуры

Актеру Ефремову удовлетворили прошение об УДО

В Белгородской области суд освободил по УДО актера Михаила Ефремова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор согласилась, чтоЕфремов искупил свою вину и готов выйти на свободу по УДО.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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