Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 24 марта 2025Силовые структуры

Прокурор согласился освободить по УДО актера Ефремова

Прокурор считает, что актер Ефремов исправился и может выйти по УДО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно о нарушениях дисциплины и формы одежды актера Ефремова

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Прокурор считает, что актер Михаил Ефремов искупил свою вину за смертельное ДТП и готов выйти на свободу условно-досрочно. Об этом на заседании в Алексеевском суде Белгородской области заявил представитель надзорного ведомства, передает «Звезда».

Прокурор указал, что подсудимый исправился, цель уголовного наказания достигнута, поэтому он одобрил ходатайство об УДО. Вместе с тем прокурор напомнил о запрете на управление транспортом сроком на 3 года после освобождения актера.

В настоящее время судья в совещательной комнате выносит решение по прошению Ефремова об УДО.

В ходе слушаний стало известно, что он постоянно нарушал дисциплину и форму одежды в колонии.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Кушанашвили рассказал о необычном запрете от врачей после лечения рака

    В России начали останавливаться маслозаводы

    Пассажирский самолет развернулся в небе из-за забывшего паспорт пилота

    Россиянин снял на видео последствия падения обломков БПЛА на железнодорожную станцию

    Актеру Ефремову удовлетворили прошение об УДО

    Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 захотели провести на реке с крокодилами

    Ветерана СВО нашли с проломленной головой под мостом в российском регионе

    Глыба льда рухнула на семилетнего ребенка в российском городе

    В России высказались о помощи ветеранам украинского конфликта с судимостью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше