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11:34, 24 марта 2025Силовые структуры

Стало известно о нарушениях дисциплины и формы одежды актера Ефремова

Актер Михаил Ефремов постоянно нарушал дисциплину и форму одежды
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП в 2020 году, постоянно нарушал дисциплину и форму одежды. Об этом сообщают Известия.

На заседании судья также отметил, что Ефремов покидал рабочее место в колонии, чтобы попить чай, и хранил мобильный телефон. Актер ответил, что видел, как звонят другие, и тоже решил один раз связаться с близкими. «Не понимаю, зачем это сделал, до сих пор», — раскаялся он.

Ранее актер пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль.

Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени в Алексеевском суде Белгородской области. В сети уже появились кадры из зала заседания.

Вот это да!
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