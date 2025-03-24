Актер Ефремов дал два главных обещания на заседании по ходатайству об УДО

Актер Михаил Ефремов пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль

Начало событий в новости Появились кадры из зала заседания по ходатайству об УДО актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП в 2020 году, пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил артист в ходе заседания по вопросу условно-досрочного освобождения (УДО). Ефремов заверил, что все осознал и соскучился по своей профессии.

Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени в Алексеевском суде Белгородской области. В сети уже появились кадры из зала заседания.

