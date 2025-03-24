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11:12, 24 марта 2025Силовые структуры

Стала известна позиция колонии по ходатайству актера Ефремова об УДО

Колония поддержала просьбу актера Михаила Ефремова выйти на свободу по УДО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Актер Ефремов дал два главных обещания на заседании по ходатайству об УДО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Исправительная колония поддержала возможность актера Михаила Ефремова выйти на свободу по УДО. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По словам артиста, он каждый день думает о своем преступлении и уже давно оплатил все предъявленные ему иски.

Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени в Алексеевском суде Белгородской области. В сети уже появились кадры из зала заседания.

В рамках заседания Михаил Ефремов пообещал бросить пить и больше никогда не садиться за руль.

Вот это да!
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