Стала известна позиция колонии по ходатайству актера Ефремова об УДО

Колония поддержала просьбу актера Михаила Ефремова выйти на свободу по УДО

Актер Ефремов дал два главных обещания на заседании по ходатайству об УДО

Начало событий в новости Актер Ефремов дал два главных обещания на заседании по ходатайству об УДО

Исправительная колония поддержала возможность актера Михаила Ефремова выйти на свободу по УДО. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По словам артиста, он каждый день думает о своем преступлении и уже давно оплатил все предъявленные ему иски.

Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени в Алексеевском суде Белгородской области. В сети уже появились кадры из зала заседания.

В рамках заседания Михаил Ефремов пообещал бросить пить и больше никогда не садиться за руль.