Стала известна позиция колонии по ходатайству актера Ефремова об УДО

Исправительная колония поддержала возможность актера Михаила Ефремова выйти на свободу по УДО. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По словам артиста, он каждый день думает о своем преступлении и уже давно оплатил все предъявленные ему иски.
Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени в Алексеевском суде Белгородской области. В сети уже появились кадры из зала заседания.
В рамках заседания Михаил Ефремов пообещал бросить пить и больше никогда не садиться за руль.