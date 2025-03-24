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14:12, 24 марта 2025Силовые структуры

Адвокат раскрыл перспективы освобождения актера Ефремова из колонии

Адвокат Падалко: Актер Ефремов выйдет из колонии не ранее чем через 15 дней
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Актеру Ефремову удовлетворили прошение об УДО
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов освободится из колонии не ранее чем через 15 дней. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Юрий Падалко.

Решение суда, который удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) артиста, должно вступить в законную силу. Закон дает 10 дней на обжалование судебного решения.

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство Ефремова об УДО.

Ранее прокурор согласился, что актер искупил свою вину и готов выйти на свободу по УДО.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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