Адвокат раскрыл перспективы освобождения актера Ефремова из колонии

Адвокат Падалко: Актер Ефремов выйдет из колонии не ранее чем через 15 дней

Актер Михаил Ефремов освободится из колонии не ранее чем через 15 дней. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Юрий Падалко.

Решение суда, который удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) артиста, должно вступить в законную силу. Закон дает 10 дней на обжалование судебного решения.

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство Ефремова об УДО.

Ранее прокурор согласился, что актер искупил свою вину и готов выйти на свободу по УДО.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

