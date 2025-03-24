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14:50, 24 марта 2025Силовые структуры

Адвокат рассказал об отношении родственников погибшего курьера к актеру Михаилу Ефремову

Адвокат Добровинский: Родственники погибшего простили Ефремова, но не забыли
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова простили актера. Об этом в понедельник, 24 марта, со ссылкой на адвоката семьи Александра Добровинского сообщает издание Aif.

По словам представителя потерпевшей стороны, родственники ничего не хотят от попросившегося на свободу актера и желают, чтобы все было по закону. Добровинский отметил, что «родственники простили, но не забыли». Отвечая на вопрос о личном отношении к прошению Михаила Ефремова об УДО, адвокат сказал, что ему все равно.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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