Бывший адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым ответил на вопрос об их реакции на УДО

Добровинский: Решению суда об УДО Ефремова ничего не противопоставить

Решение об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова законное, уверен бывший адвокат близких погибшего в ДТП 8 июня 2020 года курьера из Рязани Сергея Захарова Александр Добровинский. О реакции родственников на решение суда он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Правозащитник рассказал, что до сих пор контактирует с семьей погибшего в аварии мужчины, интересы которой ранее представлял.

«Они законопослушные граждане, суд принял решение, что можно этому противопоставить?» — ответил адвокат на вопрос о реакции родственников Захарова на решение освободить Ефремова из заключения.

Ранее Ефремову одобрили УДО по состоянию здоровья. Соответствующее решение вынес Алексеевский суд Белгородской области.

Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, ставшие летальными.

