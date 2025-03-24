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14:04, 24 марта 2025Силовые структуры

Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО актера Ефремова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП, одобрили условно-досрочное освобождение (УДО). Соответствующее решение вынес Алексеевский суд Белгородской области. Об этом в понедельник, 24 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Mash, на заседании Ефремов просил выпустить его по УДО по состоянию здоровья — за последние полгода актера трижды обследовал врач-пульмонолог. По словам медика, заключенного необходимо срочно лечить.

О том, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, стало известно 26 февраля.

Ефремов на заседании назвал алкоголь своим главным врагом

На заседании в Алексеевском суде Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль. По словам артиста, он все осознал и не было ни одного дня, когда он не думал о своем грехе. Ефремов также отметил, что все переосмыслил в колонии, там же произошла переоценка его ценностей.

Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. (...) Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях

Михаил Ефремов

Актер признался, что в колонии красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВН, но тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Прокурор заявил об искуплении вины осужденным

На заседании в Алексеевском суде Белгородской области прокурор заявил, что актер Ефремов искупил свою вину за смертельное ДТП и готов выйти на свободу по УДО.

Прокурор указал, что подсудимый исправился, цель уголовного наказания достигнута, поэтому он одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Вместе с тем прокурор напомнил о запрете на управление транспортом сроком на три года после освобождения актера.

Освобожденного актера обеспечат работой в кино

Освободившийся по УДО Ефремов получит работу — о том, что режиссеры делали пробы с ним, сообщалось в январе. Для этого они приезжали к нему в колонию.

У него занятость формируется на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По моим данным, график уже частично распланирован до 2027 года

источник 360.ru

Также собеседник телеканала отметил, что отдельное внимание режиссеры уделяют зубам Ефремова, так как у осужденных бывают с ними проблемы. Однако, уточняет инсайдер, Ефремову удалось сохранить зубы в целости. Впрочем, другую информацию в мае 2024 года озвучивала подруга Ефремова — ресторатор Татьяна Беркович.

У него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде

Татьяна Берковичресторатор, подруга Михаила Ефремова

Она также отмечала, что самым страшным наказанием для актера является его собственное.

Михаил Ефремов в суде во время рассмотрения жалобы на приговор, 2021 год

Михаил Ефремов в суде во время рассмотрения жалобы на приговор, 2021 год

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» в случае УДО

Ранее в марте осужденный Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае УДО — слова артиста приводил Telegram-канал Shot. Свое высказывание артист сделал во время телефонного разговора с другом, имя которого не раскрывается.

Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области

Михаил Ефремовв разговоре с другом

При этом Ефремов, говоря о приближающемся заседании по УДО, подчеркнул, что это «просто суд» и «еще ничего не понятно».

В 2023 году Ефремов отказался от смягчения наказания

13 февраля 2023 года сообщалось, что Ефремов отказался от ходатайства о замене лишения свободы на принудительные работы. Рассмотрение вопроса о смягчении наказания было назначено на 17 февраля.

При этом уполномоченный по правам человека в Белгородской области отметил, что облегчение режима наказания Ефремову возможно, поскольку тот характеризуется положительно как администрацией, так и другими заключенными.

Михаил Ефремов после оглашения приговора в Преснеснском суде Москвы, 8 сентября 2020 года

Михаил Ефремов после оглашения приговора в Преснеснском суде Москвы, 8 сентября 2020 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актера осудили за ДТП в 2020 году

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров получил травмы, ставшие летальными.

Как сообщал Mash весной 2024 года, родственники Захарова были против УДО актера и хотели, что тот отсидел полный срок. Семья потерпевшего, как отмечалось, на тот момент не простила звезду.

Они, в частности, объясняли это тем, что ни сам Ефремов, ни его адвокат не извинились лично — это сделали лишь друзья артиста

Уточнялось, что Ефремов хотел выйти с пострадавшими на связь — по данным Mash, он собирался написать письмо с извинениями и передать его семье через адвоката.

Суд над Ефремовым запомнился странной тактикой его защиты

После ДТП Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что не помнит произошедшего. Позже он объяснил первоначальное признание вины в аварии похмельем. На протяжении судебного процесса актер отрицал свою вину в гибели Сергея Захарова, но на последнем заседании признал ее.

Адвокат семьи водителя Сергея Захарова Александр Добровинский, адвокаты актера Михаила Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин (слева направо) в зале заседаний Мосгорсуда на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор артисту

Адвокат семьи водителя Сергея Захарова Александр Добровинский, адвокаты актера Михаила Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин (слева направо) в зале заседаний Мосгорсуда на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор артисту

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Во время следствия и суда Ефремов находился под домашним арестом. Уже перед приговором адвокат артиста Эльман Пашаев объяснил, что признание актером вины на начальном этапе «ничего бы не дало». Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная тактика защиты актера была верной: подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.

Защитник был уверен, что гособвинение запросило для его подзащитного 11 лет колонии вовсе не из-за меняющейся позиции актера, а из-за сатирических стихов, которые читал Ефремов.

Вот это да!
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