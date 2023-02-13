Актер Ефремов отказался от ходатайства о смягчении наказания

Актер Ефремов отказался от ходатайства о замене лишения свободы на принудительные работы

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отказался от ходатайства о замене лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение вопроса о смягчении наказания было назначено на 17 февраля. При этом уполномоченный по правам человека Белгородской области отметил, что облегчение режима наказания Ефремову возможно, поскольку тот характеризуется положительно как администрацией, так и другими заключенными.

23 января стало известно, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил суд заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Татьяна Захарова, супруга брата жертвы аварии, заявила, что не против того, чтобы актер вышел из тюрьмы раньше.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.