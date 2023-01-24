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18:46, 24 января 2023Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения судом просьбы Ефремова о смягчении наказания

Алексеевский суд рассмотрит просьбу Михаила Ефремова о замене наказания 17 февраля

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Просьбу осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о смягчении наказания рассмотрит Алексеевский районный суд Белгородской области. О дате заседания во вторник, 24 января, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, рассмотрение вопроса о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами назначено на 17 февраля. Материалы переданы судье Сергею Романенко. Уполномоченный по правам человека Белгородской области отметил, что облегчение режима наказания Ефремову возможно, поскольку тот характеризуется положительно как администрацией, так и другими заключенными.

23 января стало известно, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил суд заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Татьяна Захарова, супруга брата жертвы аварии, рассказала, что не против того, чтобы актер вышел из тюрьмы раньше.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

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Владимир Седов
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