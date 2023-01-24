Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отреагировала на его просьбу смягчить приговор

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отреагировала на просьбу актера о смягчении наказания

Родственница погибшего в ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова отреагировала на просьбу артиста заменить тюремное заключение на исправительные работы. Об этом она сообщила в разговоре с РЕН ТВ.

Татьяна Захарова, супруга брата жертвы, рассказала, что не против того, чтобы Ефремов вышел из тюрьмы раньше.

«Я думаю, что Михаил — взрослый человек и какой-то урок вынес из всего этого. Не думаю, что это все бесследно для него прошло. Мы добились того, чего хотели», — поделилась родственница Сергея Захарова.

Женщина указала на возраст актера, предположив, что у Ефремова могут быть проблемы со здоровьем, а также упомянула, что в Москве его ждут жена и дети.

Помимо этого, Захарова выразила надежду, что артист не повторит совершенных ошибок: «Надеемся на то, что он все понял и не вернется к тому, что он делал. Самое главное, чтобы в итоге не пострадали другие люди. Но я не думаю, что он такой потерянный человек, чтобы не сделать из всего произошедшего выводы».

Ранее стало известно, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил суд заменить оставшийся срок в колонии исправительными работами. Адвокат Константин Кудряшов оценил шансы актера на досрочный выход из тюрьмы.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.