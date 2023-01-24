Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии

Адвокат Кудряшов: у Ефремова есть шансы на досрочный выход из колонии

Те обстоятельства, что актер Михаил Ефремов работает в колонии, участвует в общественной жизни и возместил ущерб пострадавшим, увеличивают его шансы на замену тюремного наказания принудительными работами, считает адвокат Константин Кудряшов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил суд заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

По словам Кудряшова, человек, осужденный за совершение тяжкого преступления имеет право просить заменить ему наказание на более мягкое, в данном случае на принудительные работы, по отбытии не менее одной трети срока наказания.

При этом там засчитывается домашний арест, время до вступления приговора в силу, то есть если посчитать, я думаю, что одна треть прошла Константин Кудряшов адвокат

В судебном заседании по рассмотрению прошения вправе участвовать прокурор, сказал адвокат. Кроме того, обязательно учитывается мнение администрации колонии, и оно играет достаточно большую роль.

Что учитывает суд

Кудряшов назвал три основные фактора, которые суд учитывает при рассмотрении прошения. Во-первых, это поведение осужденного, а именно соотношение дисциплинарных взысканий и поощрений. «Если человек что-то совершил, ему каждый раз фактически делают какое-то взыскание, замечание, выговор. Если человек участвовал в кружке самодеятельности, например, в тюремном театре, рисовал, то он тем самым заслуживает поощрения», — пояснил он.

Во-вторых, суд учитывает отношение к учебе или труду. Если осужденным является молодой человек, то важно, учился ли он, получил ли какую-то профессию. Если речь идет о людях постарше, то обращают внимание на то, отказывался ли он работать, был ли он трудоустроен на какую-то должность.

Далее рассматривается, возместил ли человек ущерб, уклонялся ли он от этого. Это основные факторы, плюс еще учитывают отношение к содеянному. Это полуформализм: судья спрашивает, как относитесь к содеянному, человек, как правило, говорит, отношусь отрицательно, раскаиваюсь, понимаю, что так делать нельзя Константин Кудряшов адвокат

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

В октябре 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор с 8 лет до 7,5 года в колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что осужденный добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим. При этом адвокат Ефремова Владимир Васильев просил смягчить приговор своему подзащитному до 4 лет условно.

В июне 2021 года Ефремов вновь попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него за время следствия и суда психического расстройства. В кассационной жалобе, поданной его юристами, говорилось, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и возместил ущерб пострадавшим.