Отбывающий срок Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов попросил заменить тюремное заключение на принудительные работы

Российский актер Михаил Ефремов попросил заменить тюремное заключение на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что артист, отбывающий наказание за смертельную аварию, подал соответствующее прошение в суд.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

В октябре 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор с восьми лет до 7,5 года в колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что осужденный добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим. При этом адвокат Ефремова Владимир Васильев просил смягчить приговор своему подзащитному до четырех лет условно.

В июне 2021 года Ефремов вновь попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. В кассационной жалобе, поданной его юристами, говорилось, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и возместил ущерб пострадавшим. Кроме того, артист страдает алкогольной зависимостью, к которой прибавилось развившееся за время следствия и суда психическое расстройство.

