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20:24, 23 января 2023Культура

Отбывающий срок Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов попросил заменить тюремное заключение на принудительные работы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов попросил заменить тюремное заключение на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что артист, отбывающий наказание за смертельную аварию, подал соответствующее прошение в суд.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

В октябре 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор с восьми лет до 7,5 года в колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что осужденный добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим. При этом адвокат Ефремова Владимир Васильев просил смягчить приговор своему подзащитному до четырех лет условно.

В июне 2021 года Ефремов вновь попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. В кассационной жалобе, поданной его юристами, говорилось, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и возместил ущерб пострадавшим. Кроме того, артист страдает алкогольной зависимостью, к которой прибавилось развившееся за время следствия и суда психическое расстройство.

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Марина Погосян
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