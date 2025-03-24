Арестович: Зеленский организовал коррупционные схемы на миллиарды долларов

Президент Украины Владимир Зеленский организовал в стране коррупционные схемы на миллиарды долларов. Об этом заявил экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву, запись которого доступна на YouTube.

«Зеленский все это организовывал. И продолжает организовывать. Воровство американской помощи, западной помощи в целом, украинского бюджета. И они [западные страны] прекрасно это знают», — сказал он.

Политик добавил, что конфликт между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом в овальном кабинете произошел после того как Зеленскому «объяснили, что будет дальше». По его словам, главу государства предупредили о возможном обнародовании созданных им коррупционных схем.