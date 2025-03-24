Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 24 марта 2025Бывший СССР

Арестович рассказал об организованных Зеленским коррупционных схемах на миллиарды долларов

Арестович: Зеленский организовал коррупционные схемы на миллиарды долларов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский организовал в стране коррупционные схемы на миллиарды долларов. Об этом заявил экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву, запись которого доступна на YouTube.

«Зеленский все это организовывал. И продолжает организовывать. Воровство американской помощи, западной помощи в целом, украинского бюджета. И они [западные страны] прекрасно это знают», — сказал он.

Политик добавил, что конфликт между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом в овальном кабинете произошел после того как Зеленскому «объяснили, что будет дальше». По его словам, главу государства предупредили о возможном обнародовании созданных им коррупционных схем.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Арестович рассказал об организованных Зеленским коррупционных схемах на миллиарды долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше