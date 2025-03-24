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20:13, 24 марта 2025Экономика

Банк России предупредил о повышении ключевой ставки

ЦБ: Ключевая ставка вырастет, если не получится достигнуть целей по инфляции
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Банк России проинформировал, сколько продлится период жесткой денежно-кредитной политики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Там сказано, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий. Более того, если регулятор не сможет добиться желаемого результата, то там снова задумаются о повышении ключевой ставки.

Пока же Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до семи-восьми процентов в 2025 году. А в 2026 году она вернется к четырем процентам.

Центробанк также сообщил, что в феврале 2025 года потребительские цены выросли на 0,81 процента. Годовая инфляция повысилась до 10,06 процента. Как полагают в ЦБ, расширение внутреннего спроса, как и раньше, опережает возможности наращивания физических объемов выпуска.

В пятницу, 21 марта, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что совет не обсуждал вопрос уменьшения ключевой ставки. Что касается наблюдаемого замедления инфляции, то регулятор относится к этому сдержанно и не исключает, что процесс связан с временным укреплением курса российской валюты.

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