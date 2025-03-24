Депутат Верховной Рады Дубинский: Никаких реальных выборов на Украине не будет

На Украине в ближайшее время не будут проводиться честные президентские выборы. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Если команда [президента Украины Владимира] Зеленского начала так слаженно говорить о выборах, это означает ровно одно: никаких реальных выборов не будет. А если они и состоятся — Зеленский в них участвовать не собирается», — заявил парламентарий.

Дубинский уточнил, что речь идет только о президентских выборах на Украине, организация парламентских выборов пока не планируется. Он добавил, что на проведение голосования за нового главу государства Зеленский тратит «украденные у США деньги».

Ранее сообщалось, что власти Украины согласны с необходимостью проведения президентских выборов. Об этом представители Киева заявили спецпосланнику США по Украине Стиву Уиткоффу.

