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15:37, 24 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады оценил шанс проведения честных выборов на Украине

Депутат Верховной Рады Дубинский: Никаких реальных выборов на Украине не будет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине в ближайшее время не будут проводиться честные президентские выборы. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Если команда [президента Украины Владимира] Зеленского начала так слаженно говорить о выборах, это означает ровно одно: никаких реальных выборов не будет. А если они и состоятся — Зеленский в них участвовать не собирается», — заявил парламентарий.

Дубинский уточнил, что речь идет только о президентских выборах на Украине, организация парламентских выборов пока не планируется. Он добавил, что на проведение голосования за нового главу государства Зеленский тратит «украденные у США деньги».

Ранее сообщалось, что власти Украины согласны с необходимостью проведения президентских выборов. Об этом представители Киева заявили спецпосланнику США по Украине Стиву Уиткоффу.

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