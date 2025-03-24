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15:07, 24 марта 2025Россия

Десятки людей госпитализировали после ДТП с автобусом в Крыму

В Крыму 36 человек госпитализировали после аварии с рейсовым автобусом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: СК РФ

36 человек госпитализировали после аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

«36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации», — говорится в сообщении.

Из 36 пострадавших после обследований госпитализировали 17 человек, в числе которых один несовершеннолетний. Состояние двух пациентов врачи оценили как тяжелое.

О столкновении рейсового автобуса с зерновозом на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму стало известно утром 24 марта. Изначально сообщалось о 15 пострадавших.

Затем появилось видео с места ДТП. На кадрах видно искореженный и засыпанный зерном автобус, в котором еще осталась как минимум одна жертва аварии. Далее запечатлены лежащие на обочине без признаков жизни люди с прикрытыми лицами.

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